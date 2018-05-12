Лена Миро рассказала, почему Путину стоит стать царём России и распустить парламент

Вчера, 16:59

В своей новой публикации известный блогер вспомнила митинг Навального в Москве 5 мая. Лена Миро объяснила, почему Путину стоит стать царём России, и кто по-настоящему вредит казне страны и благосостоянию народа.

5 мая произошла акция Алексея Навального. Депутат созвал в Москве людей, которые митинг и кричали: «Он нам не царь!». В своей статье известный блогер заявила, что было бы хорошо, если бы Путин мог стать царём России. Лена Миро написала обо всех плюсах перемены политического режима и рассказала об истинном корне зла и причине бедности населения страны.

Не так давно блогер рассказала, почему не стоит платить депутатам зарплату, продемонстрировав наглядно их «тяжёлый» труд. Теперь Лена Миро считает, что России не нужна демократия, так как она только вредит. Она считает, что Путин является лучшим правителем за всю историю России. Также блогер вспомнила о том, что в России всегда не народ выбирает правителя, а ему говорят, за кого голосовать.

Депутаты, как считает Лена Миро, действительно не нужны стране, так как Путин будет лучше справляться со своими обязанностями без них, на содержание которых народ тратит миллионы рублей в месяц. Блогер считает, что если бы не было демократии, то Путин бы не тратился на предвыборные компании, отвлекаясь от основных дел, а казна страны была бы больше. Сохраненные деньги можно было б потратить на лечение детей, пенсионеров и образование.