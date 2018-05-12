На Черном озере в Москве появятся новые пляжи и искусственные острова

Вчера, 17:22

Механизм благоустройства Черного озера в юго-восточной части столицы представляет собой организацию шести зон у озера, включая спортивный парк, песчаный пляж и другие объекты.

Представитель мэрии Москвы Марат Хуснуллин заявил, что возле Черного озера власти соорудят Urban park как места, где далее будут проводиться разные фестивали и ярмарки. Рядом построят детские игровые площадки, беседки, кафе, точки проката велосипедов и роликов, также появятся отдельные площадки для тренировки и выгула собак. Появятся на озере и искуственные острова, связанные с пляжем пешеходным переходом.

Летом прошлого года в российской столице стартовали работы по благоустройству Терлецкого парка. Рабочие приводили в порядок 11 гектаров земли. На территории парка находится Терлецкая дубрава: памятник садового искусства XVIII века, в связи с чем процесс благоустройства проводился максимально аккуратно. Здесь растут деревья, которым почти три сотни лет. После реконструкционных работ в парке появились теннисные корты, пешеходные дорожки и детские площадки, а на побережье пруда открыта лодочная станция.