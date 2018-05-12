В Москве лжеполицейский штрафует людей, зарабатывая себе на жизнь

Вчера, 15:50

Житель Москвы переодевается полицейским и патрулирует Нагатинский район. Он штрафует нарушителей, а деньги оставляет себе.

Предприимчивый парень представляется сотрудником правоохранительных органов и обращает внимание на граждан, нарушающих общественный порядок. Он штрафует жителей района за распитие спиртных напитков, курение и прочее. В среднем за нарушение он берёт от 500 до 100 рублей. Все полученные денежные средства он оставляет себе, так как полицейским не является.

Пользователи Сети назвали парня современным Робин Гудом. Большинство не видит ничего плохого в том, что он штрафует людей, хоть не имеет на это права. По их словам, молодой человек не в меньшей степени способствует соблюдению законов в Нагатинском районе, чем полицейские. Собранные средства заставят нарушителей задуматься о том, что они совершают неправомерные действия. При этом в жизни законопослушных граждан ничего не изменилось. Однако пользователи Сети уверены, что если лжеполицейского задержат, то он понесёт жестокое наказание.