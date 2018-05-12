Третья девушка из Рязани претендует на титул «Мисс Maxim-2018»

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Анкета 25-летней Яны Пастраны засветилась на официальном сайте Maxim. Фигуристая девушка примет участие в конкурсе красоты от статусного журнала.

21 мая страна узнает имена сотни девушек, коим предстоит сразиться за титул «Мисс Maxim-2018». Третья девушка из Рязани претендует на престижную награду. К Татьяне Кондрашевой и Алене Каманиной присоединилась 25-летняя модель Яна Пастрана. Анкету и соблазнительные фото фигуристой девушки можно найти на сайте организаторов.

Отобрав ТОП-100 претенденток на титул «Мисс Maxim-2018», журнал пригласит их в Москву на фотокастинг. По итогам дополнительного отбора, число участвующих в конкурсе моделей сократится до 10. Профессиональное жюри назовет обладательницу звания «Мисс Maxim-2018» 19 июля.