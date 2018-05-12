В Новосибирске архитектор создал объемные открытки с Крымским мостом

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Никита Кутенков, архитектор из Новосибирска, создал объемные открытки с Крымским мостом с использованием техники киригами. В его коллекции уже есть Золотой и Русский мосты из Владивостока и Бугринский мост.

По словам Никиты Кутенкова, создавать объемные открытки с мостами его вдохновили события, которые сопровождали постройку и открытие Крымского моста. Подобная идея посетила архитектора задолго до завершения этого нашумевшего строительства. Крымский мост был возведен в открытке при помощи техники киригами и специалист не упустил его сходство с Бугринским мостом.

Киригами представляет собой изготовление бумажных фигурок с использованием ножниц. Основоположником такого вида искусства выступает архитектор из Японии Масахиро Чатани, впервые подобные фигурки были представлены в 1980 году. Отмечается, что в киригами используют один лист бумаги, в отличие от похожей техники «pop-up», где задействуют несколько листов.