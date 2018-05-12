Животное лучше ребёнка: Волгоградская пара считает кошку своей дочерью

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Супруги приобрели своему домашнему питомцу детскую кроватку, чтобы той было удобнее спать. А вот знакомые пары негативно отнеслись к такой идее.

Хозяева кошки считают, что их животное ничем не хуже ребёнка. Эксперты полагают, что питомцы, которых приютили в молодом возрасте, и действительно видят в своих владельцах родителей. Волгоградцы приютили кошку, когда она была совсем маленькой. Её кормили из соски.

"Она вроде и не человек, и вроде не животное. Она вовсе не глупая и всё понимает. Мы считаем её дочкой", - рассказала хозяйка.

Как рассказывают специалисты, кошки положительно влияют на нервную систему человека и отлично снимают стресс.