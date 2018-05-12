Жители Белгорода не оценили проект экологически чистой площадки

Сегодня, 07:20

Горожанам из микрорайона «Новая жизнь» в Белгороде продемонстрировали проект не совсем обычной детской площадки, построенной из экологически чистых материалов. Под фото экологического места развлечений в соцсети «ВКонтакте» начали собираться неодобрительные комментарии.

Проект экологически чистой площадки назван в честь микрорайона, где его планируют возвести – «Новая жизнь». Авторы необычной работы представили горожанам фото будущего места развлечений детей в «ВК», однако жители Белгорода не оценили стараний дизайнеров. Площадку из экологически чистых бревен интернет-сообщество назвало полосой препятствий с конструкциями непонятного предназначения. Обитатели микрорайона «Новая жизнь» просят администрацию города заменить необычный проект на более понятные пластиковые горки и качели, пока не поздно.

Об экологически чистой детской площадке высказался известный блогер Илья Варламов. Он назвал ее необычной, расхвалив авторов за отказ от типовых пластиковых материалов.