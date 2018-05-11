Адвокат предложила включить пластику груди в ОМС

Вчера, 22:59

Пластическая операция груди должна быть внесена в систему Обязательного медицинского страхования по определенным показаниям. Так считает Людмила Айвар, являющаяся почетным адвокатом России и лидером движения «За права женщин России». Соответствующая информация была обнародована НСН.

Людмила Айвар заявила об этом после трагического исхода одной из пациенток во время проведения пластической операции. Адвокат объяснила, что наличие лицензии у частной клиники, к большому сожалению, не может уберечь пациентов от причинения вреда. Именно поэтому подобные операции необходимо включить в страховую медицину.

Кроме того, Айвар подчеркнула, что операции, являющиеся нужными женщине, без которых ей сложно жить, работать или есть побочные эффекты, должны проводиться в государственных медучреждениях совершенно бесплатно.

Стоит отметить, что в последнее время трагическая статистика ошибок пластических хирургов в России увеличилась.