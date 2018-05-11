Ничейный ларек угрожает работе отделения «Сбербанка»

Вчера, 22:56

Пользователи Сети возмущены тем, что неизвестный владелец ларька предположительно отрезал часть перил и ступеней возле входа в отделение в «Сбербанка» на улице Селезнева 136. После этого ларек, который раньше стоял в стороне был размещен прямо перед входом в банк.

Жители Краснодара возмущены тем, что им приходится заходить в отделение «Сбербанка» по боковому пандусу. Такая ситуация сложилась из-за того, что неизвестный владелец ларька «забаррикадировал» вход торговой точкой. Руководство отделения банка также обвиняет его в порче имущества – ранее кто-то спилил часть ступеней и перил на главном входе.

В связи с этим был подан иск в суд, однако тот ничего сделать не мог, потому что владелец ларька не объявился. Жители возмущены бездействием местных властей. Это не первый случай, когда торговые точки располагались в неподходящих местах – рядом с домами, на тротуарах и газонах. В связи с этим властями была объявлена «война» владельцам торговых точек, однако, по словам местных жителей, она оказалась малорезультативной.