Британский журналист ужаснулся горами мусора в Волгограде перед ЧМ-2018

Вчера, 23:30

Британский блогер и журналист Грэм Филлипс высказался по поводу готовности Волгограда к Чемпионату мира по футболу. Он отметил, что для начала властям города стоит убрать горы мусора с улиц, после можно продолжить подготовку к ЧМ.

Блогер накануне прогулялся по Волгограду, однако увиденное его сильно разочаровало. На улице Ковентри журналист не заметил ухоженных зданий и табличек с нумерацией домов. По пути он встретил только облезлые стены и мусор на асфальте. Утром 11 мая эту дорогу перекрыли для транспорта.

До воскресения оттуда вывезут мусор и отмоют территорию шампунем. Британский блогер рассказал СМИ, что его поразило состояние дорог и ровень подготовки к ЧМ-2018. Однако Филлипс продолжает считать Волгоград фантастическим и удивительным городом.