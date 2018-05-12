Фотографию надкушенного беляша «скрыли» из-за аморальности

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Отзыв жителя города Вычегда о кулинарной сети на улице Коммунистической 65 сопровождался фотографией купленного беляша. Модератор портала Pikabu рассказал, что надкушенный продукт попал в «скрытые» файлы и больше недоступен пользователям. Причиной назвали «не соответствие морально-этическим нормам».

В Сети рассказали о необычном спаме со стороны модератора одного из сервисов. Сообщается, что житель города Вычегда опубликовал фото надкушенного беляша вместе с описание посещенной им кулинарной сети. Однако просмотреть написанное может лишь сам автор, причиной стала блокировка записи из-за «не соответствия морально-этическим нормам».

Примечательно, что в основном блокируют материалы со спамом, шок-контентом, порнографией и даже материалов экстремистского содержания.

Например, в Таджикистане осудили мужчину за поддержку лидера запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) через соцсети. Осужденный поставил лайк публикации и сделал репост, за это отсидит 9,5 года в тюрьме.