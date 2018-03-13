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Кирилл «Руки-базуки» Терёшин снова увлекся синтолом

13-03-2018, 09:40

Парень из Пятигорска Кирилл Терёшин, который получил широкую известность в России из-за своих «рук-базук», снова увлекся опасным синтолом. Об этом Терёшин поделился на своей странице «ВКонтакте».

Кирилл Терёшин рассказал, что продолжает свои опасные эксперименты с руками, которые и так уже имеют неестественный внешний вид и весят более пяти килограммов каждая. Парень заявил, что не остановится, пока объем его «базук» не станет 60 сантиметров, как у известного бодибилдера Ромарио Дос Сантоса Алвеса.

Помимо рук «Синтоловый качек» также увлекся ярким макияжем и женскими париками, которые пополняют его коллекцию немужских аксессуаров. Терёшин заявил, что у него в планах увеличить синтолом не только «руки-базуки», но и плечи с ногами.

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