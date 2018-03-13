«Росконтроль» назвал самое вкусное российское молоко

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Организация «Росконтроль» провела исследования качества производимого в России молока и выяснила, какое молоко отечественных производителей лучше и вкуснее других. В исследовании принимали участие семь торговых марок: Valio, «Авида», «Простоквашино», «Домик в деревне», Сарафаново», «Село зеленое» и «Останкинское».

По окончании исследования специалисты заявили, что молоко не содержит консервантов. Это был один из главных факторов, которые хотели выделить эксперты. Ведь многие считают, что для лучшего сохранения и продолжительности срока использования молока в него примешивают консерванты и различные добавки.

Выявить лучшее специалистам так и не удалось, ведь «На вкус и цвет…», как говорится. Несмотря на то, что большая часть «испытуемых» была одобрена «Росконтролем», молоко торговой марки «Домик в деревне» вызвало негодование специалистов. По завершению исследования эксперты заявили, что содержание белков в продукте данной торговой марки не соответствует стандартам установленных ГОСТом.