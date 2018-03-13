Жителей Екатеринбурга взволновало синее НЛО-дирижабль над Уралмашем

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12 марта в Екатеринбурге жители микрорайона Уралмаш запечатлели в вечернем небе похожий на НЛО летательный аппарат, опубликовав в сети его фотографии.

Накануне вечером подписчиков «ВК»-группы «Инцидент Екатеринбург» взбудоражили жители микрорайона Уралмаш, опубликовавшие фото предполагаемого НЛО. На снимках запечатлен некий зависший в небе летательный аппарат с синей подсветкой. Исходя из формы якобы «тарелки» инопланетян, пользователи сети назвали ее НЛО-дирижаблем.

Как оказалось, вечером 12 марта над екатеринбургским Уралмашем действительно пролетал дирижабль, однако принадлежал он не представителям инопланетной расы, а свердловским правоохранителям. Накануне местный футбольный клуб «Урал» в рамках Чемпионата России принимал гостей из московского «Локомотива», а синий летательный аппарат следил за порядком на стадионе «СКБ-Банк Арена».

Полицейский дирижабль стал отличным поводом для шуток на просторах «ВК»-паблика «Инцидент Екатеринбург». Местные жители предположили, что НЛО является проектом «Синий кит» завода Уралмаша.