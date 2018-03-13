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Врачи рассказали, от чего чаще всего умирают в Ярославле

Сегодня, 08:55

Врачи и специалисты из «Ярославльстата» создали специальную статистику за январь и февраль 2018 года. Он показывает, от каких болезней и причин больше всего гибнут ярославцы. Оказалось, что в текущем году люди стали умирать меньше, чем в точно такой же период прошедшего года: 1762 усопших в текущем году против 1902 в прошедшем.

Как рассказали специалисты, в первую очередь больше всего жителей Ярославля скончались от болезней систем кровообращения – 729 человек. На втором месте стоит рак и опухоли – 234 горожанина, замыкает тройку некие внешние причины – 142 местных жителя. К последним врачи относят травмы, полученные в ДТП – 14 граждан, алкогольные отравления – 31 человек и убийства – 15.

Кроме того, в полученной информации уточняется, что показатель естественной смерти населения составляет 676 местных жителя. Данная цифра меньше, нежели количество родившихся в Ярославле детей за два месяца 2018 года. Их появилось на свет 1086. Браков же было зарегистрировано только 368, а разводов – 440.


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