Волгоградский блогер прогулялся по городу в трусах при - 17С

Вчера, 23:56

В Волгограде блогер организовал прогулку по заснеженным улицам 11 марта. Для своего променада, когда на улице -17 градусов мороза, мужчина одел шорты и майку.

Жители Волгограда 11 марта имели возможность увидеть на прогулке Андрея Витязя, которого пользователи соцсетей знают, как популярного блогера. Мужчина одет лишь в короткие шорты и майку спокойно разгуливал по морозному городу. Ведь в этот день термометры на улице показали -17 градусов. Но это совершенно не смутило Витязя.

Он со смартфоном в руках прекрасно гулял по улицам, ведя онлайн трансляцию. Было заметно, как реагируют прохожие, автомобилисты. Некоторые просто посчитали, что блогер не в себе, другие поддерживали возгласами. Сам же блогер считает, что он прекрасно очистился духовно. Он подчеркнул, что все люди должны чтить Законы Земли, уважать природу и не мусорить. Тогда никто не будет мерзнуть ни в какие холода.

Также обозреватели были ранее знакомы с некоторыми умозаключениями блогера. Андрей Витязь объяснил различие между определенными понятиями "чикса" и "чувак", полностью открыв смысл этих определений.