ЗАГС: В Туле больше браков стали заключать с иностранцами

Вчера, 22:59

Городские ЗАГСы в Туле обнародовали подведенные результатов работы за прошедший 2017 год. По выставленным данным было зарегистрировано на 10% больше браков с иностранцами по сравнению с 2016 годом.

Как известно, в Туле каждый год растет количество иностранцев. За прошедший год в ЗАГСе зарегистрировали 350 рожденных иностранных детей. А граждане Тулы стали на 10% больше заключать браки с иностранцами.

В 2017 году в Туле родились около 6 тысяч детей. Умерших насчитали более 8 тысяч человек, большинство из них женщины. Также за год заключили браки более 4 тысяч пар, а развелись примерно 2 тысячи.

Многие из горожан успели сменить имя и установить акт отцовства.