Жители Тюмени получат шанс посетить концерт Елки и Тимати

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Певица Елка и Тимати приедут с концертной программой в Тюмень. Жители северного региона получат шанс побывать на выступлении, но для этого им нужно кое-что сделать.

В СМИ появилось сообщение о том, что нужно сделать тюменцам, чтобы попасть в число присутствующих на концертной программе певицы Елки и Тимати. Единственным условием является наличие собственного фото в специально оформленной рамке. После этого шедевр нужно опубликовать в Сети. 19 марта, по итогам голосования, самые оригинальные работы получат приз в виде приглашения своих авторов на концерт популярных звезд шоу-бизнеса.

Также дополнительным пунктом является совершеннолетие. Это означает, что в зале не будет лиц, младше 18 лет. Фотоснимки нужно делать так, чтобы были видны достопримечательности Тюменского края. Примерное количество победителей уже известно – их будет около 3000 человек.