В больнице Рязани появятся индивидуальные родильные залы

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Индивидуальные родильные помещения появятся в рязанской больнице №10. Соответствующая информация появилась на сайте местного Минздрава.

В минувшем году в акушерском стационаре десятой клиники города прошли ремонтные работы, за которую власти заплатили один миллион рублей. Как сообщается, в лечебнице сделали ремонт в родильном отделении и акушерских корпусах. Материальные ресурсы на эти работы выделили как из казны медицинского учреждения, так и финансов меценатов.

Частично удалось отделать детское отделение роддома, строители провели замену инженерных коммуникаций. Также планируется, что в отделении вскоре откроют индивидуальные родильные залы. В настоящее время продолжаются работы в некоторых других отделениях, в частности, в неврологическом и гинекологическом.