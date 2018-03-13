Исаак Калина рассказал, каким видит выпускника 2030 года

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6 марта руководитель столичного Депобразования Исаак Калина пообщался с учителями в рамках прямого эфира передачи «Вопросы, важные для всех» на телеканале «Мособртв». Замдиректора московского школы №2116 Мария Васильева, в частности, спросила у управленца, чему в 2030-м году можно будет научиться в школах мегаполиса, кроме академических знаний. Об этом рассказывает портал LIFE24.

Как подчеркнул Исаак Иосифович, он не уверен в существовании каких-то единых результатов, которых будут требовать от каждого ученика в 2030 году. Развитие проекта «Московская электронная школа» поспособствует тому, что перед глазами преподавателя постоянно будут находиться в режиме реального времени учебная жизнь ребенка и его школьные достижения. Это поспособствует развитию индивидуального подхода в его обучении и поможет подсказать ему, в какой области он сможет наилучшим образом применить полученные знания после выпуска. Благодаря этому из стен школы будет выходить личность.