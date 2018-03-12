Поцелованная Путиным женщина стала объектом расследования блогера

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Имя и место работы таинственной поцелованной Путиным блондинки стали известны. Рассекретила женщину блогер Вероника в онлайн-журнале «Наш двор». Оказалось, что совместные фото с незнакомкой у Путина есть начиная с 2016 года.

Владимир Путин стал фигурантом дела о расследовании блогерши. Девушка сообщает, что узнала имя и фамилию таинственной незнакомки. После выступления в Лужниках 3 марта, Путин сделал селфи с блондинкой.

Этот факт вызвал подозрения у Вероники. Свои догадки и результаты расследования девушка представила в онлайн-журнале «Наш двор». Блондинка проживает в Великом Новгороде, и зовут ее Ларисой Сергухиной.

Лариса Сергухина является заместителем генерального директора новгородской компании по производству и сбыту удобрений ООО «Еврохимсервис» и генеральным директором ЗАО «АК Курск». Ранее, начиная с 2016 года, была замечена на снимках вместе с Путиным. Двое сыновей женщины могут быть детьми Путина – такой вывод самостоятельно сделали читатели журнала автора Вероники.