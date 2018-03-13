Диетологи составили ТОП-7 продуктов, которые нельзя употреблять натощак

Сегодня, 06:30

Диетологи поделились списком из семи продуктов, которые нельзя употреблять натощак. Также они обращают внимание общества на питание, подчеркивая, что завтрак занимает главную роль среди приемов пищи.

Специалисты советуют ограничить употребление выпечки, сладостей, кофе, холодных напитков, молочной продукции, груш, хурмы и цитрусовых.

Тесто выпечки делается с дрожжами, которые создают в желудке газы и вызывают вздутие и неприятные ощущения. Диетологи утверждают, что на завтрак можно съесть изделия, сделанные из бездрожжевого теста. Кстати, если злоупотреблять сладким на завтрак, активно нарушается метаболизм, что приводит к лишнему весу и негативно действует на поджелудочную железу.

Кисломолочные продукты положительно влияют на организм, создавая микрофлору, полезную для человека. Но если желудок пустой, они не несут пользы. Ведь бактерии попадают в кислотную среду и умирают до попадания в кишечник.

Большинство утром любят выпить чашечку горячего кофе, но кофеин вызывает раздражение желудка и выделение желудочного сока. Цитрусовые также влияют на организм человека. А хурма с грушей состоят из грубой клетчатки, что травмирует слизистую.

Диетологи рекомендуют утром выпивать стакан теплой воды, чтобы подготовить желудок к работе.