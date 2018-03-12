В Красноярске два бара презентовали коктейли к выборам президента

Сегодня, 19:47

В Красноярске особую подготовку к выборам президента 2018 готовятся по-особенному. В заведениях «Жилетка в клетку» и «Ла-Манш» гостям предлагают попробовать коктейли: «Грудной сбор», «Розовая лошадь», «Бабура санрайз», «В.Путь», «Явлинни», «Абрау Белини», «Жирный Вольф» и «Суррикат в норке».

Красноярцам в двух барах предлагают стать ближе к политике. В барах «Жилетка в клетку» и «Ла-Манш» дают попробовать уникальные коктейли. Посетители увидели в названиях политический подтекст и посмеиваются над выбранными визитными карточками напитков.

«Грудной сбор», «Розовая лошадь», «Бабура санрайз», «В.Путь», «Явлинни», «Абрау Белини», «Жирный Вольф» и «Суррикат в норке» - все новинки увеселительных заведений города. Сопоставить напитки и политиков кандидатов на пост президента очень просто. И получаются смешные и интересные варианты.