VistaNews.ru


В Перми 6-летняя девочка получила приглашение на выборы президента

Сегодня, 17:54

В Дзержинском районе Перми граждане получили приглашения на выборы президента РФ 2018. В списке также числилась 6-летняя девочка (родилась в марте 2011 года). Ребенка не только уведомили приглашением, но и внесли в реальный список.

В Перми 6-летний ребенок стал приглашенным участником предстоящих выборов президента. Неточность заметила мать девочки, когда получала приглашение для себя. Ее рожденная в 2011 года дочь на самом деле получила документ. Женщина предполагает, что в приглашение сотрудники избирательной комиссии по ошибке вписали имя и фамилию дочери.

Ситуация находится на контроле властей Перми. В городе 18 марта будут работать стационарные и 35 временных избирательных комиссий. Проголосовать за того или иного кандидата в президенты смогут избиратели, находящиеся в день выборов не по месту прописки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.