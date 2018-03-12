В Перми 6-летняя девочка получила приглашение на выборы президента

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В Дзержинском районе Перми граждане получили приглашения на выборы президента РФ 2018. В списке также числилась 6-летняя девочка (родилась в марте 2011 года). Ребенка не только уведомили приглашением, но и внесли в реальный список.

В Перми 6-летний ребенок стал приглашенным участником предстоящих выборов президента. Неточность заметила мать девочки, когда получала приглашение для себя. Ее рожденная в 2011 года дочь на самом деле получила документ. Женщина предполагает, что в приглашение сотрудники избирательной комиссии по ошибке вписали имя и фамилию дочери.

Ситуация находится на контроле властей Перми. В городе 18 марта будут работать стационарные и 35 временных избирательных комиссий. Проголосовать за того или иного кандидата в президенты смогут избиратели, находящиеся в день выборов не по месту прописки.