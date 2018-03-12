Приз в 100 тысяч рублей получит житель Белгорода за снимок дерева

Сегодня, 17:28

В Белгороде проводится конкурс на лучший снимок дерева. Специальная конкурсная комиссия установит победителя и вручит главный приз в размере 100 тысяч рублей.

Руководство Белгородской области решило провести необычный конкурс, целью которого является сохранение природных ресурсов. Название конкурса – «Деревья – памятники живой природы». Принять в нем участие могут как профессиональные фотографы, так и любители.

Подать заявки можно до 1 августа 2018 года в электронном и распечатанном виде. Окончательные результаты будут установлены конкурсной комиссией, которая и вручит призы. За первое место победитель получит 100 тысяч рублей, за второе – 50 тысяч, а за третье – 20. Снимать можно только деревья, которые уже официально признаны памятниками живой природы.

Как известно, в Белгородской области растет четыре дерева, которые считаются памятниками природы, но снимать можно и другие. Организаторы сообщают, что таким образом хотят стимулировать интерес населения к природе. После окончания конкурса будет издан специальный альбом, где и будут опубликованы фото участников.