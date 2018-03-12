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Эксперты назвали «брутальным» здание администрации Владикавказа

Сегодня, 17:24

Telegram-канал о российской архитектуре «Архитектурные излишества» оценил здание администрации Владикавказа. Согласно данным, здание выполнено в стиле брутализма.

Эксперты в области архитектуры проинспектировали строение здание Белого дома Владикавказа. Полученные результаты опубликовали в тематическом Telegram-канале о российской архитектуре «Архитектурные излишества».

«Радует отсутствие кондиционеров на лицевом фасаде», - рассказали эксперты.

Само здание администрации назвали брутальным. Также архитекторы прокомментировали несколько других городских зданий. Наиболее привлекательной информацией для подписчиков канала показалась «брутальность» депутатского корпуса.


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