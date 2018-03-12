В Нижнем Тагиле изобразили "символ будущего"

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На пруду Нижнего Тагила был создан «символ будущего», представляющий собой гигантский череп с огненными глазами.

В субботу, 10 марта, на пруду Нижнего Тагила горожанин Евгений Комухин с помощью угля создал символ будущего. Парень изобразил череп гигантских размеров, а в его глазницах разжег огонь. Автор изображения самого большого в мире черепа на своей странице в Facebook написал, что люди сами строят мир, который затем хотят уничтожить.

Евгений Комухин рассказал, что изображает черепа в качестве символа всего исчезающего на планете, включая людей, животных, вещей, и так далее. Своими работами парень хочет привлечь внимание общества к проблемам экологии и гонкам вооружений, а данный череп на пруду и видео о нем являются основными произведениями на его выставке.

Отметим, что инсталляция на пруду является частью выставки, открывшейся в центральной библиотеке Нижнего Тагила в субботу.