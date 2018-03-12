В Новочеркасске в квартире проживает хозяйка с 22 питомцами

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В Новочеркасске в 2-комнатной квартире ютятся женщина, 19 кошек и 3 собаки, которые ранее были бездомными.

У Татьяны из Новочеркасска в квартире на улице Скрябина проживают 19 кошек и 3 собаки, большинство из которых женщина приютила еще маленькими или больными, а часть из них приблудились сами, некоторые были выброшены нерадивыми хозяевами. Каждый год добрая горожанка спасает десятки животных, предоставляя им временное жилье, еду и лечение.

Небезразличная женщина рассказала, что уже 10 лет подряд помогает домашним животным. По ее словам, когда она видит несчастное животное, пройти мимо не может, и всегда помогает маленьким грустным котятам и щенкам.

Началось все с 2008 года, когда люди узнали о такой ее черте характера, и начали подбрасывать своих животных, которых было очень много, по 40-50 котят и по 5-8 щенков ежегодно. Коробки оставляли под дверью ее 2-комнатной квартиры. Татьяне даже пришлось расклеить объявления с просьбой не поступать так. После выхаживания больных питомцев, женщина пытается их пристроить, однако довольно часто это сложно сделать, ведь мало кто хочет взять себе уже взрослое животное.

Сама она нигде не работает, а живут они благодаря помощи некоторых соседей, которые значительную часть своих пенсий тратят на помощь животным.