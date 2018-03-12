В гипермаркете Буденновска продают сок в слизи

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Жители Буденновска в местном гипермаркете обнаружили сок в слизи. Многие люди жалуются, что именно в этом магазине часто находят простроченный товар.

Местные жители зашли в гипермаркет, чтобы купить продуктов к ужину. Когда ребенок одной из семей захотел пить, посетители прошли в отдел напитков, где и обнаружили подозрительный товар.

Но упаковке сока не было крышки, часть бутылки сгнила и была покрыта слизью.

В группах города сразу же начали бурно обсуждать качество продуктов в гипермаркете. Подобное сообщение вызвало массу недовольства жителей Буденновска, некоторые предложили подать на магазин жалобу. Женщина пожаловалась, что такого количества пропавших продуктов нет ни в одном супермаркете.

Ранее стало известно, что в Пятигорске жители обнаружили железо в колбасе.