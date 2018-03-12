Москвич обнаружил в мясе огромного червя

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Житель Москвы обнаружил в мясе большого червя. Мужчина написал письмо в Роспотребнадзор с фотографиями продукции.

Москвич 9 марта приобрел 2,5 кг говядины на Дорогомиловском рынке. Семья предпочитает есть стейки, поэтому глава семейства покупает мясо именно там. Когда мясо начали резать, Сергей увидел длинного червя, с рожками в начале. Паразит был похож на дождевого червяка. Конечно же, мужчина сразу же обработал все спиртом и убрал зараженный продукт. После этого семья решила сделать фотографии и отправить их в Роспотребнадзор, чтобы в магазине провели экспертизу. Отмечается, что мужчина догадался, что мясо не нужно выкидывать, чтобы специалисты смогли провести проверку.

Потерпевший надеется, что на рынке проведут проверку и устранят пропавшую продукцию. Он сохранил чек от покупки и запомнил номер магазина, где купил червивое мясо. Мужчина не пошел с разборками в павильон, потому что боится, что мясо просто выкинут и никакого наказания за такое не понесут.

Паразитологи высказали предположение, что паразит, которого обнаружил Сергей, похож на обычного глиста и не опасен для здоровья человека. Если этот червь был один, то проверяющие могли просто не заметить его. В ходе проверки планируется установить страну импорта мяса, потому что корова из Европы и Африки часто страдает болезнями.