В Воронеже предложили напоить мочой наглого автохама на LADA Priora

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В Воронеже предложили напоить мочой автохама на LADA Priora Жители Воронежа разозлились на водителя LADA Priora и предложили напоить его мочой за наглую парковку. Пользователи соцсетей уверены, что исправить ситуацию и научить водителя нормально парковаться поможет только уринотерапия.

Воронежцы опубликовали в сети фотографию "наглой" парковки водителя LADA Priora. Горожане были в бешенстве, так как такой способ может оказаться опасным для окружающих. Водитель остановился возле аптеки в жилом комплексе «Московский квартал», въехав в ограждение.

Такая парковка показалась владельцу LADA Priora нормальной и он оставил автомобиль. Жители Воронежа были возмущены поведением автохама и жестоко обругали его в сети, предложив выпить мочу и вылечиться.