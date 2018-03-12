В Брянске магазин незаконно захватил арочный проход

Сегодня, 15:29

В Бежицком районе Брянска жители 10-го микрорайона возмущены незаконным захватом арочного прохода новым магазином.

Жильцы Бежицкого района Брянска обратились к руководству города и в прокуратуру с жалобой на незаконный захват новым магазином арочного прохода административного здания, расположенного на улице Федюнинского. Людям приходится изо дня в день рисковать своей жизнью и здоровьем, и проходить погрузочно-разгрузочную зону нескольких торговых точек, огибая здания. Причем тротуары для пешеходов там отсутствуют.

Обратиться к правозащитникам жильцы решили лишь после предварительного обращения в Общероссийский народный фронт (ОНФ) и проведения расследования их активистами. При проведении расследования было установлено, что магазин не получил разрешение на реконструкцию арочного прохода, а следовательно все проведенные работы незаконны.