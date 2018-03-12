VistaNews.ru


Житель Ростова опубликовал в сети гневное послание для мэра города

Сегодня, 15:25

Житель Ростова опубликовал гневное послание, адресованное мэру города. Мужчина крайне недоволен состоянием дорог на улицах Ростова-на-Дону.

Водитель уже не ожидает, что дороги начнут ремонтировать самостоятельно, поэтому проявил инициативу и решил действовать во благо города. Мужчина записал видео, в котором обращается к Виталию Кушнареву и рассказывает о состоянии проезжей части. Водитель снял ямы на дорогах крупным планом и задал главе массу вопросов, касающихся благополучия города. Автор обращения выразил надежду, что мэр Ростова увидит послание и примет соответствующие меры.

Также мужчина удивился, как Кушнарев сам не замечает такие огромные ямы в своем городе. Водитель подчеркивает, что в 80% проезжей части наблюдается весьма плачевная ситуация: дороги убиты и повсюду ямы и неровности. Особенно он отметил такие улицы, как Российская, Армянская, Троллейбусная, Белорусская и Вересаева.

Житель города попросил принять соответствующие меры по устранению таких проблем. Также он задал вопрос, компетентен ли вообще мэр Ростова или нет. И раз уж он не может решить такую простую проблем, то почему он занимает эту должность.

Автор ролика искренне недоумевает, так как дороги ремонтируют два раза в год, но ситуация остается прежней.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.