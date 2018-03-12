Житель Ростова опубликовал в сети гневное послание для мэра города

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Житель Ростова опубликовал гневное послание, адресованное мэру города. Мужчина крайне недоволен состоянием дорог на улицах Ростова-на-Дону.

Водитель уже не ожидает, что дороги начнут ремонтировать самостоятельно, поэтому проявил инициативу и решил действовать во благо города. Мужчина записал видео, в котором обращается к Виталию Кушнареву и рассказывает о состоянии проезжей части. Водитель снял ямы на дорогах крупным планом и задал главе массу вопросов, касающихся благополучия города. Автор обращения выразил надежду, что мэр Ростова увидит послание и примет соответствующие меры.

Также мужчина удивился, как Кушнарев сам не замечает такие огромные ямы в своем городе. Водитель подчеркивает, что в 80% проезжей части наблюдается весьма плачевная ситуация: дороги убиты и повсюду ямы и неровности. Особенно он отметил такие улицы, как Российская, Армянская, Троллейбусная, Белорусская и Вересаева.

Житель города попросил принять соответствующие меры по устранению таких проблем. Также он задал вопрос, компетентен ли вообще мэр Ростова или нет. И раз уж он не может решить такую простую проблем, то почему он занимает эту должность.

Автор ролика искренне недоумевает, так как дороги ремонтируют два раза в год, но ситуация остается прежней.