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Воронежский водитель маршрутки устроил показательный дрифт

Сегодня, 15:09

В Воронеже водитель маршрутки устроил дрифт-шоу. В Сети появилось видео, где запечатлены дрифт-маневры в исполнении маршрутного такси.

На видео видно, как маршрутка начинает свое «шоу». Спустя несколько секунд к дрифтующей маршрутке присоединяется легковушка и дрифт выполняется в паре. Всё это время дверь маршрутного транспорта открыта и на ступеньках сидит мужчина, который явно наслаждается происходящим.

Несмотря на то, что дрифт-шоу не закончилось ничем отрицательным, автомобили просто остановились, многие пользователи социальных сетей возмутились. Некоторые комментаторы требуют, чтобы водителя лишили прав, а кто-то доходил даже до идей «лишения свободы». Эта часть пользователей считает, что такой водитель – это явная угроза безопасности пассажиров.

Другие пользователи с улыбкой встретили «гонщика». Некоторые встали на защиту водителя и заявили, что вероятно так он тренируется, чтобы справиться с ситуацией в случае реального заноса на дороге.


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