В Мордовии слепую женщину-инвалида довели до слез продавцы магазина

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В Мордовии жительница Темникова пожаловалась на поведение продавцов магазина «Глубинка». Работники торговли довели слепую женщину-инвалида до слез и стресса. Причиной стал их отказ на просьбы пострадавшей сориентировать ее в ценах на товар.

Женщина из Темникова сообщает о неподобающем поведении работников торговли. По словам пострадавшей, она стала жертвой хамского обращения к человеку с проблемами зрения. Имея группу инвалидности, пострадавшая пыталась узнать у продавщиц цены на интересующие ее товары. В ответ на просьбу получила лишь обидные слова и хамство.

В результате слепая женщина, вытирая слезы, получила нервный срыв от пережитого стресса в магазине «Глубинка». Прокомментировать случай с пенсионеркой в торговой точке отказались. А пострадавшая хочет наказать горе-продавцов за бесчеловечность.