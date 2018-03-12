Фотограф пришел в ужас, пройдясь по Красноярску как турист Универсиады

Сегодня, 14:36

В следующем году в Красноярск должны съехаться тысячи туристов из многих стран мира, чтобы посмотреть соревнования Универсиады. Местный фотограф Сергей Филинин решил пройти по городу основными туристическими маршрутами и пришел в ужас.

Шокированный Филинин поделился своими впечатления с пользователями социальных сетей, опубликовав серию фотографий, сделанных на центральных улицах и площадях Красноярска. Реакция пользователей была ожидаемо негативной. Город оказался в крайне запущенном состоянии. Ржавые металлические заборы, местечковая реклама и загаженные подземные переходы, вот, что увидят туристы.

Железнодорожный вокзал, как ворота города, представляет собой жалкое зрелище неухоженности и заброшенности. Пассажиры с багажом вынуждены карабкаться по выщербленным ступеням переходов. Автомобили свободно паркуются на тротуарах, оставляя прохожим ограниченное пространство для передвижения. Дома в центре города обрисованы уродливыми граффити. По словам фотографа, администрации придется провести настоящую революцию, чтобы навести порядок.