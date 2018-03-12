Учительский труд в Москве оценивается в 90 тысяч рублей в месяц

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Нижнюю планку оплаты учительского труда в Москве удалось поднять с 64 тысяч рублей в месяц до 68 тысяч в 2018 году, классное руководство теперь приносит 13 тысяч рублей против прошлогодней доплаты в 6 тысяч рублей. Такую информацию озвучил в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава департамента образования столицы Исаак Калина. «Средняя зарплата за февраль получилась в районе 90 тысяч», - сообщил глава ведомства.

Таких показателей удалось добиться благодаря введенной новой методике расчетов: за основу было предложено брать не среднюю зарплату учреждения, а отталкиваться от самых низкооплачиваемых ставок. В результате нижняя зарплатная планка также поднялась: «По 2017 году всеми школами это обязательство выполнено. Осталось примерно 130 учителей, у которых зарплата ниже 64 тысяч. Проверили, почему договорённость не выполняется. Меньше оговоренной суммы получают учителя без полной нагрузки: например, учитель достиг пенсионного возраста, но школа хочет его сохранить. Понятно, что без части часов и классного руководства у него будут выплаты меньше», - пояснил Калина.