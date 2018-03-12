В Ростове закрыли известную аптеку для наркоманов

Сегодня, 13:52

В Ростове перестала работать известная аптека для наркоманов. Меры принял депутат городской Думы Сергей Смирнов после массовых жалоб горожан.

Жители домов возле "наркоманской аптеки" рассказали властям, что это учреждение постоянно посещают сомнительные клиенты. После того, как они выходили из помещения аптеки, они начинали вести себя неадекватно, в том числе бросались на людей с агрессией.

Городская Дума Ростова проверил аптеку "для наркоманов" и выявила там ряд нарушений. Учреждение реализовывало множество препаратов без лицензии. Некоторые из них при употреблении могли опьяняюще воздействовать на организм. Такие лекарства пользовались большим спросом у наркоманов и продавались без рецепта.