Увеличение губ и солярий наголо раздели двух дончанок в ночном клубе

Сегодня, 13:39

В ночном клубе Каменск-Шахтинска разыгрывали хорошие призы в конкурсах. Призами стали увеличение губ (12 тыс. рублей) и поход в солярий. Подарки наголо раздели своих обладательниц, двух дончанок, на глазах у всей толпы.

Две девушки стали предметом интереса для посетителей ночного клуба в Каменск-Шахтинске. По правилам праздничной программы увеселительного заведения, участницам нужно было обнажиться перед публикой. Первыми конкурсантки сняли белье. Ажиотаж просмотров их стриптиз видео стало популярным и докатилось до федерального телевидения.

Модные хайперши, по словам ведущего, не стесняясь разделись перед публикой и завоевали свои призы: укол с гиалуроновой кислотой, позволяющего увеличить губы, и загар в одном из соляриев.

«На такой финал никто не рассчитывал. Все думали, что девушки останутся в нижнем белье. Но почему-то девушки не так поняли, и первыми слетели с них трусики. Шокированы были все!», - сообщают организаторы поздравительной акции.