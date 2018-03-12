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Гимн СССР попытался спеть Феликс PewDiePie Чельберг

Сегодня, 13:25

Youtube-блогер Феликс PewDiePie Чельберг постоянно удивляет своих поклонников. На этот раз он попытался спеть гимн СССР.

Один из самых известных блогеров в мире Феликс PewDiePie Чельберг всегда эпатирует своих поклонников. Во время проведения последней трансляции на своем YouTube канале он решил продемонстрировать свои певческие способности и исполнить гимн СССР.

Новое видео появилось 10 марта текущего года, в кадре блогер играл в Girls und Panzer: Dream Tank Match. Как известно, в данной игре есть возможность пользователю провести бой за танковые экипажи нескольких стран, одной из которых и является Советский Союз. Именно в момент игры за экипаж СССР Феликс PewDiePie Чельберг и попытался исполнить гимн уже не существующего государства.

Отмечается, что из данной попытки ничего не получилось, поклонники блогера очень критично отнеслись к его певческому таланту. Некоторые даже посоветовали не испытывать судьбу во второй раз.


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