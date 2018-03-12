В Омске в день выборов разыграют несколько iPhone X

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В день выборов жителей Омска заманивают бесплатными iPhone X. В пределах конкурса "Голосовач 55" назовут обладателей 28 девайсов компании Apple.

Для этого нужно прийти на свой участок, сфотографироваться со своей семьёй или без, далее необходимо выложить снимок на своей странице в социальных сетях. Фото должно содержать хэштег под названием "голосовач 55". 22 марта будут определены два победителя "Лучшего фото дня" по результатам голосования на сайте голосовач 55. Кроме обещанных призов, им также вручат телевизоры Samsung. Выбор победителей возьмут на себя редакции омских СМИ.

Более детальный порядок мероприятия будет опубликован 13 марта. Конкурс организовывают представители Омского фонда поддержки регионального развития.