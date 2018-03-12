В Кемеровской области заметили BMW Капризова, подаренную Путиным

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На дорогах Кемеровской области сфотографировали BMW с номером "Кирилл Капризов", подаренный хоккеисту президентом России Владимиром Путиным. Однако очевидцы сообщают, что за рулем был не спортсмен, а другой человек.

Жители Кемеровской области опубликовали в сети снимок BMW 20-летнего хоккеиста команды "Металлург". Иномарку спортсмену подарил президент России Владимир Путин. Очевидцы сообщают, что BMW ехала в торону Новокузнецка, где родился Капризов.

Однако за рулем находился не сам спортсмен, а другой человек. Горожане предположили, что иномаркой управлял родственник хоккеиста. Пользователи сети, которые увидели фото BMW с номером "Кирилл Капризов", предположили, что машину угнали.