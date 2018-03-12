В Воронеже заметили стоящего в пробке "охотника за столбами"

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В Воронеже зафиксировали на фото стоящего в пробке "охотника за столбами". Снимок, на котором запечатлён автомобиль с уникальным хэштегом "столбhunters" на проспекте Труда опубликовала в сеть жительница города Алёна Дымова.

На фотографии заметно, что самокритичный водитель приехал в Воронеж из Краснодарского края. Надписью, расположенной на всём багажнике, хозяин транспортного средства показал, что относится к числу тех, кто находит столбы и врезается в них. Автор фото с юмором отнеслась к намёку южного гостя, прокомментировав это как "самокритичность рулит".

Стоит отметить, что на данном снимке не понятно, имеется ли на машине краснодарца "карта" соответствующих встреч со столбами.