В Воронеже обсуждают фото крокодила с окровавленными ногами в пасти

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Пользователи соцсети «ВКонтакте» активно следят за городской жизнью Воронежа. В паблике «Типичный Воронеж» появились фото крокодила с окровавленными ногами в пасти. Снежная скульптура расположена у авторынка.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» с радостью констатировали наличие у воронежцев чувства юмора. Причиной послужила публикация в паблике «Типичный Воронеж». Мужчина создал скульптуру из снега огромного крокодила с окровавленными ногами человека в пасти.

Визуальный эффект фотоснимка обманывает зрителей показывая его ноги в пасти хищника. Фотоснимок набрал популярность спустя час после публикации, а комментаторы не перестают благодарить автора работы за прекрасное чувство юмора и смекалку.