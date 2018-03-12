Составлен ТОП-5 вещей, которые возмущают владимирцев

Сегодня, 08:05

Газета города Владимир собрала топ-5 жалоб, поступающих от читателей.

Первым возмущением было то, что на парковке возле улицы Комиссарова были замечены школьники, которые пытались взломать замок давно стоящей там машины.

Вторым возмущением оказалось то, что в школе №17 учеников обязали учиться 9 марта. Директор не комментирует данную ситуацию, лишь говорит, что это был приказ свыше. Хотя, президент по телевидению объявил о выходном дне 9 марта.

Третьей проблемой города стали приюты для животных. В Интернете выкладывают очень много объявлений по поиску хозяев для бездомных животных. Однако, когда потенциальный хозяин приходит забирать питомца, ему выдвигают столько требований, что животные так и продолжают сидеть в клетках. Работники приюта требуют присылать ежедневные фотоотчеты, а также напрашиваются еженедельно проверять питомцев.

Четвертым пунктом стали автобусы, ездить в которых просто невозможно. Жители города сетуют на то, что их нужно было уже давно сдать на свалку. В салонах автобуса ободранные сидения и полы, черные потолки и невыносимый запах гари.

Пятым, и последним пунктом, стала коррупция в детском саду. Родители всего лишь хотели заказать видеосъемку на праздник 8 марта. Воспитатели за несколько дней сообщили, что снимать никто не хочет, поэтому родители решили нанять своего оператора. На что заведующая заявила, что не разрешает «чужому» человеку снимать в детском саду. Причем, все аргументы были неадекватными. После этого она сказала, что либо видео снимает их оператор, либо родители будут снимать на собственные смартфоны.