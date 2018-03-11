В Воронеже собралась толпа людей под сосульками-убийцами

Вчера, 23:42

В Воронеже толпа местных жителей собралась под сосульками-убийцами. Соответствующий снимок появился в соцсети "ВКонтакте".

Внимание горожан привлекли вовсе не гигантские сосульки, а фотосессия, которая проходила на улице Пушкинской. В соцсети уже бурно обсуждают такое поведение организаторов, которые решились на проведение мероприятия, когда сосульки представляют реальную угрозу для местных жителей. Более того, многие пишут, что "ничего страшного" не произошло. "Внимательные" отмечают, что гигантские сосульки расположились немного левее фотосессии. К счастью, всё произошло спокойно и не один "монстр" с крыши не рухнул.