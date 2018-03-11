"Накипело": Волгоградцев возмущают ТВ-шоу и Киркоров

Вчера, 23:46

Мужчина написал, что его весьма раздражают ток-шоу «Пусть говорят», а также транслируемые по российским телеканалам концерты Киркорова и низкосортные телесериалы. Кроме того, волгоградец выразил недовольство обилием рекламы, которая обычно громче, чем фильм или программа.

Анонимный пользователь добавил, что после пятиминутного просмотра транслируемых телепередач возникает желание выключить телевизор и не смотреть его еще пять лет.

Мнение мужчины поддержали многие. Некоторые из подписчиков порекомендовали смотреть кинофильмы или передачи в Сети.