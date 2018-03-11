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"Накипело": Волгоградцев возмущают ТВ-шоу и Киркоров

Вчера, 23:46

Мужчина написал, что его весьма раздражают  ток-шоу «Пусть говорят», а также транслируемые по российским телеканалам концерты Киркорова и низкосортные телесериалы. Кроме того, волгоградец выразил недовольство обилием рекламы, которая обычно громче, чем фильм или программа.

 

Анонимный пользователь добавил, что после пятиминутного просмотра транслируемых телепередач возникает желание выключить телевизор и не смотреть его еще пять лет.

 

Мнение мужчины поддержали многие. Некоторые из подписчиков порекомендовали смотреть кинофильмы или передачи в Сети. 


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