Час Земли в Иркутске поддержат участники флешмоба «Велосветлячки»

Вчера, 23:18

24 марта в Иркутске состоится флешмоб под названием «Велосветлячки». Цель организованного мероприятия – поддержка крупнейшего экологического проекта «Час Земли».

Экологическая акция «Час Земли» проводится уже в 11-й раз. На сегодняшний день до 80% загрязнения атмосферы вызваны использованием автомобилей. Именно поэтому участники велофлешмоба хотят обратить внимание жителей на самый безопасный для экологии вид транспорта – велосипед.

Первый раз мероприятие состоялось в Иркутске в 2013-м, число участников составило 80 человек. В прошлогодней акции приняли участие 270 человек.