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В Челябинске бездомных котов кормят красной икрой

Вчера, 22:57

Бездомные коты в Челябинске лакомятся красной икрой. В социальной сети появилось фото, где видно банку с деликатесом, которая стоит на крышке дорожного люка.

Интернет-обозреватели Челябинска активно обсуждают ситуацию, которая сложилась в городе недавно. На просторах Сети появилось фото с банкой красной икры, которая была оставлена на крышке канализационного люка. По некоторым предположениям, этот деликатес был предназначен специально для бездомных котов. Некоторые жители Челябинска подозревают, что красная икра была испорчена и непригодна для употребления человеком.

Именно это стало причиной того, что ее отдали на лакомство бездомным котам. Хотя мнение других людей совершенно противоречат ранее опубликованному. Люди уверенны, что коты не кушают икру, так как она очень соленая, а этот элемент в излишестве токсичен для пушистых представителей семейства кошачьих.


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