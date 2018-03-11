Бизнесмен из Челнов готов подарить деньги за самый добрый поступок

Вчера, 22:02

В Набережных Челнах предприниматель Эрик Гафаров объявил официальный конкурс на самый добрый поступок среди населения. Победителю он готов подарить деньги.

В социальном микроблоге бизнесмен Гафаров из Набережных Челнов написал о своем намерении создать настоящий конкурс добрых поступков. Отчеты о такой деятельности он будет просматривать лично, а также победителя в итоге ожидает денежное вознаграждение. Согласно написанному извещению, перечень добрых поступков смогут направлять с отчетами также местные предприниматели и простые жители города.

В качестве еженедельного приза главному победителю будет выдана сумма в размере ежемесячной заработной платы – 34 тысячи рублей. Именно такие деньги получают трудоустроенные граждане в Набережных Челнах. Эрик Гафаров решил создать такой конкурс, чтобы возродить хорошие качества в людях и сострадание к ближним.